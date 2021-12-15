Телескоп ESO сфотографував ділянки надмасивної чорної діри в центрі галактики

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Телескоп Європейської південної обсерваторії (ESO) у Чилі зробив найглибші та найчіткіші фото центру нашої галактики, де розташована надмасивна чорна діра.

Про це пише пресслужба ESO.

Ці фото у 20 разів деталізованіші, ніж усі раніше зроблені. Також завдяки покращеній чіткості та додатковим даним з обсерваторій Кека і Джеміні у США неподалік чорної діри Стрілець A вдалося відкрити раніше невідому зірку — S300.

Також телескоп сфотографував положення зірок S29 і S55, які рухаються в безпосередній близькості до обʼєкта Sgr A в березні 2021 року, у травні, червні та липні.

Ці фото анімували й оприлюднили відповідне відео.