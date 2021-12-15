Зонд NASA вперше «торкнувся» Сонця та відібрав зразки магнітних полів

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NASA

Американський космічний апарат Parker Solar Probe уперше практично торкнувся Сонця, а точніше пройшов через корону — один з шарів атмосфери Сонця.

Про це повідомляє обсерваторія Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).

Parker пролетів через верхні шари атмосфери Сонця, де температура може сягати 500 тисяч кельвінів (близько 500 тисяч градусів за Цельсієм) і взяв звідти зразки частинок і магнітних полів.

Наразі сонячний зонд NASA Parker перебуває у верхніх шарах атмосфери Сонця — його короні. У NASA зазначають, що ця подія стане великим стрибком у сонячній науці.

«Точно так само, як посадка на Місяць дозволила вченим зрозуміти, як він сформувався, дотик до речовини, з якої складається Сонце, допоможе науковцям розкрити важливу інформацію про нашу найближчу зірку та її вплив на Сонячну систему», — пояснили в агентстві.

Зонд Parker Solar Probe запустили у 2018 році, у жовтні минулого року він зміг наблизитись до Сонця настільки, що побив усі попередні рекорди. Загальна вартість такої станції становить $1,5 мільярда, вона захищена оболонкою з вуглепластика, що дозволяє витримувати високу температуру.

NASA розраховує, що ця місія дозволить зробити фундаментальний внесок у розуміння причин нагрівання сонячної корони і виникнення сонячного вітру.