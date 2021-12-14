Apple запустила додаток для Android, який виявлятиме стеження через брелоки AirTags

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Компанія Apple запустила додаток для смартфонів Android, який інформуватиме користувачів, якщо поблизу є пристрій стеження.

Apple AirTags — це невеликі пристрої (брелоки) для відстеження розташування, які можна прикріпити до ключів, гаманця чи валізи, аби їх швидко знайти, якщо загубили. Однак AirTags можуть використовувати також зі злим наміром, наприклад, підкинути людям без їхнього відома. Нова програма Tracker Detect дозволяє користувачам Android виявляти поблизу ці трекери. У додатку також є інструкції, як дістати акумулятор і вимкнути AirTag. Додаток дозволить вмикати звук на брелоку, якщо він перебуває поруч із користувачем понад 10 хвилин. За допомогою програми не можна налаштувати або керувати AirTags, його єдина функція — сканувати навколишній простір на наявність міток Apple або інших брендів.

Програма не працює у фоновому режимі, її потрібно щоразу запускати вручну.

Через два місяці після випуску AirTags, на тлі побоювань з приводу зловживань, Apple представила функцію, завдяки якій iPhone повідомляє користувачів, якщо виявляється «невідомий AirTag» або інший сумісний сторонній пристрій, що «переміщається одночасно з вами».