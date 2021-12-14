СБУ заявила про викриття найбільшої мережі з виробництва підроблених COVID-сертифікатів

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Національна поліція

Служба безпеки викрила найбільшу мережу з виробництва підроблених сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу. Щомісяця вона приносила дохід у розмірі 5 млн гривень.

Про це пише пресслужба СБУ.

«Встановлено, що протиправну діяльність організували двоє мешканців столиці. Для реалізації схеми вони залучили декількох керівників медзакладів та 6 сімейних лікарів із різних регіонів країни. За різні суми грошей вони вносили дані «клієнтів» до електронної системи eHealth для подальшого завантаження до Єдиного порталу державних послуг «Дія», — йдеться у повідомленні.

Для отримання списків на оформлення підроблених документів організатори схеми залучали посередників. У середньому вартість одного сертифіката становила 3—4 тисячі гривень.

У столичній поліції розповіли, що наразі встановили чотирьох організаторів схеми — троє жителів Києва та 43-річна мешканка Луганської області. Їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.