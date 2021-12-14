Зіткнення кораблів у Балтійському морі: поліція затримала двох моряків, у момент аварії вони були пʼяними
- Автор:
- Костя Андрейковець
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JOHAN NILSSON / Contributor
Поліція Швеції затримала двох членів екіпажу британського вантажного судна Scot Carrier, яке рано-вранці 13 грудня зіткнулося з данською баржею Karin Hoej у Балтійському морі.
Як повідомляє Reuters, затримано британця і хорвата, в обох виявили перевищення норми алкоголю в крові. На момент аварії вони були пʼяними. Прокуратура Швеції розслідує недбалість, яка призвела до загибелі людей.
Британець і хорват перебувають під вартою. Їм висунуть кілька звинувачень. Поки що відомо, що британцю загрожує відповідальність за заподіяння смерті через необережність — у момент зіткнення він був на вахті.
Рятувальна операція на місці зіткнення завершена. Тіло одного зі зниклих датських моряків знайшли в корпусі баржі, яка перевернулася, а другий моряк вважається безвісти зниклим. Скоріш за все, він мертвий, з огляду на низьку температуру моря.
Перевернуту Karin Hoj відбуксирували на мілководдя, щоб дайвери могли отримати до неї вільний та безпечний доступ. Судно перевірять на наявність тіла зниклого моряка.
- Вранці 13 грудня у Балтійському морі біля острова Борнгольм зіткнулися 55-метрова баржа Karin Hoj та 90-метрове вантажне судно Scot Carrier. Баржа Karin Hoj перекинулася, двоє її моряків зникли. Екіпаж Scot Carrier не постраждав.