У США керівництво заводу погрожувало звільненням працівникам, які хотіли втекти через торнадо. Стихія зруйнувала фабрику і вбила 8 людей

Новини

Getty Images / «Бабель»

У штаті Кентуккі, США, торнадо вщент зруйнувало місцеву свічкову фабрику. Коли стихія лише наближалася, багато працівників хотіли піти раніше з роботи, щоб встигнути евакуюватися або сховатися. Але керівництво заводу пригрозило їм звільненням.

Про це пише NBC News.

Після торнадо на території заводу знайшли тіла 8 загиблих людей. Працівники почали панікувати, коли почули сирени. Щонайменше п’ять робітників заявили, що їхні керівники попередили їх про звільнення, якщо вони підуть з роботи раніше.

Деякі співробітники були змушені залишитися і працювати на заводі, коли їх застав торнадо, інші ж поїхали додому всупереч погрозам.

Фото та відео повністю зруйнованого заводу стали одним із символів сили торнадо.

Одна із працівниць розповіла, що багато працівників просилися додому, коли почули перші звуки сирен. Вдруге сирени увімкнулися через 3—4 години — це був той час, коли працівників можна було евакуювати з будівлі. Спочатку керівництво зазначало, що не дозволить співробітникам покинути завод через заходи безпеки. Але потім там вирішили, що жодної загрози немає, а тому повернули всіх на роботу.

На самому заводі всі ці звинувачення заперечують. Представник компанії підкреслив, що співробітники мають змогу піти в будь-який момент і повернутися на роботу наступного дня. Також менеджери постійно проходять серію тренінгів про те, що робити під час аварійних ситуацій.