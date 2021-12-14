У США сотням гімнасток-жертв сексуального насильства виплатять $380 мільйонів. Це одна з найбільших компенсацій у світі

Новини

Facebook / Simone Biles

У США сотні жінок, які зазнали сексуального насильства з боку колишнього лікаря національної збірної з гімнастики Ларрі Нассара, отримають $380 мільйонів компенсації.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Постраждалі досягли угоди з Федерацією гімнастики США та Олімпійським і Паралімпійським комітетами, а суддя схвалила фінансове урегулювання. Гроші отримають понад 500 жінок, які постраждали від лікаря збірної. Поки невідомо, скільки отримає кожна дівчина — це залежить від сукупності факторів, однак ця сума є однією з найбільших у світі, що коли-небудь виплачували жертвам сексуального насильства. Таким чином завершується пʼятирічний судовий розгляд.

Адвокат постраждалих назвав урегулювання «історичним», але сказав, що вони продовжать «добиватися справедливості» щодо чиновників, які не провели розслідування. Так, наприклад, у липні ФБР опублікувало звіт про про цю справу: вони виявили численні помилки, затримки й укриття з боку агентів ФБР, що дозволило насиллю Нассара тривати ще кілька місяців після того, як проти нього вперше порушили справу.

Рейчел Денхолландер — перша жінка, яка публічно висунула звинувачення проти Нассара у 2016 році. Вона написала у Twitter: «Ця глава нарешті закрита. Тепер можна розпочинати важку роботу з реформування та відновлення. Чи прийде справедливість та чи будуть зміни — залежить від того, що відбудеться далі».

Нассар був головним лікарем олімпійських гімнасток протягом 18 років. У 2018 році його засудили до понад 300 років увʼязнення за розтління жінок і дівчат.