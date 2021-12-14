У Пентагоні вирішили не карати своїх військових, які завдали помилкового ракетного удару в Кабулі. Тоді загинули 10 цивільних

Новини

Twitter / Mete Sohtaoğlu

У Пентагоні вирішили не карати американських військових за помилковий ракетний удар в афганській столиці Кабулі. Тоді загинули 10 цивільних, серед яких 7 дітей.

Про це пише BBC.

За даними внутрішнього розслідування, жодної необхідності застосовувати дисціплінарні заходи немає, тому що не було порушено законів і не було жодних доказів халатності.

Відповідний звіт затвердив міністр оборони Ллойд Остін.

Що сталося?

29 серпня США здійснили ракетний удар у Кабулі по автомобілю, в якому нібито перебував терорист «Ісламської держави» з вибухівкою. Однак згодом журналісти з’ясували, що удар був нанесений помилково — військові сприйняли за бомби каністри з водою. Унаслідок удару загинули 10 людей, серед яких 7 дітей.

Утім, спочатку американці назвали цю атаку «праведним ударом» — останнім ракетним ударом на території Кабулу. Згідно з даними США, ціллю атаки був терорист, який перевозив вибухівку і планував підірвати її біля аеропорту, де під час евакуації з Афганістану перебувало багато людей.

Згодом у Пентагоні визнали, що удар армії США із застосуванням дрона в останні дні евакуації американських військ із Афганістану був помилковим і призвів до загибелі цивільних, які не становили жодної загрози. США запропонували виплатити компенсації родичам жертв помилкового ракетного удару в Кабулі та допомогти їм евакуюватися з Афганістану.