У ЗСУ планують створити підрозділи баражуючих боєприпасів — «дронів-камікадзе»

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Український мілітарний портал

У Збройних силах України працюють над створенням нових підрозділів, які будуть оснащені баражуючими боєприпасами. Їх також називають «дронами-камікадзе».

Про це пише Армія.Inform.

«Для нашого розвитку ми визначили такі основні напрями: вдосконалення організаційних структур, нарощення бойового потенціалу, збільшення кількості військових частин з бойового складу, розвиток форм і способів застосування Сухопутних військ, удосконалення системи підготовки, подальший розвиток системи територіальної оборони держави, розвиток системи логістичного забезпечення, нарощення військової інфраструктури», — заявив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

За його словами, у ЗСУ потрібно вдосконолювати форми й засоби застосування безпілотників та інших роботизованих систем. Це допоможе підвищити спроможності української армії вести безконтактні бойові дії.

Наразі Україна працює над розробкою власних «дронів-камікадзе». Комплекси «Грім» у жовтні 2021 року пройшли льотні випробування. Боєприпас запускається з коптера, який може піднятися на висоту приблизько 500—700 метрів і розвинути швидкість до 140 км/год.

Ще один перспективний проєкт має назву «Мисливець». Для його запуску використовується катапульта, він здатний розвинути швидкість до 350 км/год і має малі розміри. Розробники планують розпочати льотні випробування у 2023 році.