ЄС запустив обмін COVID-вакцинами з країнами «Східного партнерства», серед яких Україна

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Marco Verch Professional Photographer / Flickr

Євросоюз запустив механізм обміну вакцинами від коронавірусу з країнами-учасницями «Східного партнерства» на суму €35 мільйонів.

Про це повідомив комісар з питань сусідства та розширення Євросоюзу Олівер Варгелій після підписання відповідного договору із президентом правління польського Банку національного розвитку у присутності міністра закордонних справ Польщі.

Новий інноваційний механізм підтримає Польщу в доставці вакцин Україні та іншим членам «Східного партнерства». За цією програмою Євросоюз покриває всі витрати на доставку. Це означає, що країни «Східного партнерства» отримуватимуть більше вакцин, а процес доставки буде швидшим і легшим.

Як передає Інтерфакс-Україна, Варгелій зазначив, що нові хвилі пандемії вимагають швидкої та ефективної реакції. Середній сукупний показник вакцинації у країнах партнерства на рівні 28%, і тепер настав час прискорити її.