Заступник Кличка анонсував законопроєкт про створення муніципальної поліції Києва

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Сергій Моргунов / «Бабель»

Заступник голови Київської міськдержадміністрації з питань самоврядування Андрій Крищенко анонсував, що з нового року його команда подасть на обговорення законопроєкт про створення муніципальної поліції Києва.

Про це він розповів в інтервʼю «Бабелю».

«Ідея муніципальної поліції виникла кілька років тому. І можливо, тоді вона ще була не на часі. Ми зараз напрацьовуємо новий проєкт закону. У поліції зараз дуже багато завдань, у них не вистачає рук на все. Муніципальна поліція могла б взяти на себе всі дрібні справи — починаючи з вуличної нелегальної торгівлі, якихось дрібних сімейних сварок, [конфліктів] у школах і комунальних установах, боротьбу з незаконним паркуванням тощо», — зазначив Крищенко.

За його словами, муніципальну поліцію створять на основі комунального підприємства «Муніципальна охорона», яке фінансується з місцевого бюджету. Відтак вони матимуть право на носіння зброї.

«Ми плануємо, що це все-таки буде поліція — з усіма правами й обовʼязками», — уточнив чиновник.

Така поліція має підпорядковуватися Київраді, а далі за ієрархією йде прокурорський контроль та ДБР.