У Луцьку затримали підлітка, який збив пʼятьох людей. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі

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Національна поліція

У Луцьку затримали неповнолітнього водія, який 12 грудня збив на пішохідному переході пʼятьох людей, коли намагався втекти від патрульної поліції. Наразі хлопець перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Про це повідомила пресслужба поліції Волинської області.

Наразі вирішується питання про оголошення підозри 16-річному керманичу. За порушення правил дорожнього руху, яке спричинило тяжкі тілесні ушкодження, йому загрожує позбавлення волі від трьох до восьми років.

Відомо, що водій і його пасажири навчаються на першому курсі Луцького вищого професійного училища.

Нагадаємо, 12 грудня тікаючи від екіпажу патрульних, водій Renault Megane промчав на червоне світло та в’їхав у людей, які переходили дорогу на регульованому пішохідному переході. Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали шестеро людей. У реанімаційному відділенні перебуває 39-річна лучанка, її 5-річний син — в обласній лікарні; ще четверо жінок отримали забої та переломи.

Після зіткнення неповнолітні керманич і двоє пасажирів намагались втекти з місця події, однак їх затримали поліцейські з громадянами.