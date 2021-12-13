Зі станції «Татарів» запустили регулярні автобусні шатли до Буковелю — графік і ціна
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Від залізничної станції «Татарів —Буковель» до гірськолижного курорту Буковель почали курсувати автобусні шатли. Графік руху трансферу підлаштований під час прибуття та відбуття потягів.
Інформацію про це оприлюднила пресслужба «Укрзалізниці».
«Сьогодні 68 зі 100 пасажирів, які прибули поїздом № 55 Київ — Рахів до зупинки «Татарів — Буковель», обрали для трансферу автобусні шатли», — зазначили в УЗ.
Відстань у 15 кілометрів автобуси долають за 20 хвилин, а ціна за один квиток становить 50 гривень.
- Тринадцятого грудня в перший рейс вирушив новий потяг № 5/6 «Маріуполь — Рахів». Він сполучає сім областей та долає найдовший пасажирський залізничний маршрут в Україні — 1 806 кілометрів. У складі потяга є плацкартні вагони, купе та люкс.