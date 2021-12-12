Європейська кіноакадемія назвала фільмом року стрічку про Боснійську війну

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Європейська кіноакадемія визнала фільмом року стрічку режисерки Ясміли Жбаніч «Куди йдеш, Аїдо?» (Quo vadis, Aida?).

Про це повідомляється на сайті академії.

Фільм розповідає історію жінки під час Боснійської війни 1995 року та подій у Сребрениці. Виконавиця головної ролі Ясна Дурічіч отримала нагороду за найкращу жіночу роль.

Головну нагороду Європейської кіноакадемії за найкращу чоловічу роль отримав Ентоні Гопкінс. Він зіграв головну роль у стрічці французького режисера Флоріана Зеллера «Батько».