Зеленський передав до Мінінфраструктури авіапідприємство та недобудований термінал в аеропорту «Бориспіль»
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Facebook / Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
Президент Володимир Зеленський передав в управління Міністерству інфраструктури державне авіаційне підприємство «Україна» та недобудований термінал в аеропорту «Бориспіль».
Про це йдеться в указі глави держави на сайті Офісу президента.
Як зазначається, забрати об’єкти з-під контролю Державного управління справами пропонувало саме Мінінфраструктури.
Наразі Кабінет міністрів та Держуправління справами повинні забезпечити передачу обʼєктів державної власності в установленому порядку.
Указ набрав чинність 10 грудня.
- 1 липня Наглядова рада Міжнародного аеропорту «Бориспіль» (Київ) за результатами конкурсу на посаду генерального директора визначила переможцем Олексія Дубревського, який останні два роки був директором аеропорту «Запоріжжя».
- Минулого року тодішній очільник аеропорту Павло Рябікін заявляв, що аеропорт «Бориспіль» через протиепідемічні обмеження «втратив» близько третини авіакомпаній, а завантаженість рейсів значно впала. Також він говорив про можливість банкрутства аеропорту. Загалом у 2020 році пасажиропотік аеропорту «Бориспіль» через коронакризу впав до рівня 2009 року.
- У серпні Фонд держмайна вирішив здати в оренду термінал С аеропорту «Бориспіль».