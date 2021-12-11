Зеленський передав до Мінінфраструктури авіапідприємство та недобудований термінал в аеропорту «Бориспіль»

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Facebook / Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

Президент Володимир Зеленський передав в управління Міністерству інфраструктури державне авіаційне підприємство «Україна» та недобудований термінал в аеропорту «Бориспіль».

Про це йдеться в указі глави держави на сайті Офісу президента.

Як зазначається, забрати об’єкти з-під контролю Державного управління справами пропонувало саме Мінінфраструктури.

Наразі Кабінет міністрів та Держуправління справами повинні забезпечити передачу обʼєктів державної власності в установленому порядку.

Указ набрав чинність 10 грудня.