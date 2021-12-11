Світовий банк виділив Україні $150 млн на вакцинацію від коронавірусу

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Giorgio Trovato / Unsplash

Світовий банк виділив Україні $150 мільйонів. Кошти спрямують на проведення вакцинації від коронавірусу, зокрема і на закупівлю вакцин.

Про це пише пресслужба банку.

«$120 мільйонів додаткового фінансування допоможуть уряду України закупити 16,5 мільйона доз вакцин, яких достатньо для вакцинації близько 20% населення. Ця закупівля також дасть можливість 10 мільйонам осіб із пріоритетних груп населення отримати повну вакцинацію проти COVID-19», — йдеться у повідомленні.

Інші ж $30 млн витратять на фінансування інших аспектів кампанії з вакцинації, зокрема на комунікацію, закупівлю обладнання для зберігання вакцин та інше.

Раніше Світовий банк вже виділяв Україні на вакцинацію $155 млн. За весь час пандемії Україна отримала від СБ підтримки на суму в $1,8 мільярда.