Зеленський підтримав петицію про вимогу вказувати джерела фінансування проєктів «Великого будівництва»

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Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський виступив з пропозицією створити в Україні сайт, де будуть вказані всі джерела фінансування проєктів «Великого будівництва» .

Таку ініціативу він висловив, відповідаючи на петицію про маркування усіх державних проєктів фразою — «за кошти платників податкiв».

Зеленський зазначив, що за час його президентства в Україні «максимально ефективно використовуються кошти платників податків» і велику роль у цьому відіграє «Велике будівництво», у рамках якого здійснюється масштабне оновлення інфраструктури.

За його словами, упродовж 2020—2021 років оновлено понад 13 тисяч кілометрів доріг, 560 мостів, побудовано або відремонтовано майже 400 шкіл та дитсадків, 25 басейнів, 193 стадіони, 201 приймальне відділення та 600 сільських амбулаторій.

«Відтак можна стверджувати, що вперше за тривалий час кошти платників податків витрачаються з максимальною економічною ефективністю», — зазначив президент та підтримав створення ресурсу, де б містилась інформація про обсяги та джерела фінансування проєктів «Великого будівництва».

«Вважаю, що поява такого ресурсу сприятиме не тільки забезпеченню прозорості використання публічних коштів, а й стане стимулом для формування в суспільстві культури сумлінної сплати податків, а отже — сприятиме виведенню частини економіки з тіні», — резюмував Зеленський.