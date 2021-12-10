Google виплатить працівникам по $1600 бонусів за дистанційну роботу

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Компанія Google планує до кінця 2021 року виплатити своїм працівникам у всьому світі додатковий бонус як компенсацію за неможливість повернути співробітників у офіси.

Про це повідомляє Reuters.

Таким чином компанія хоче підтримати своїх співробітників під час пандемії коронавірусу, тому всі, хто працює в Google, отримають додатково виплату $1600 за роботу з дому.

Річ у тім, що Google хотіла повернути всіх співробітників до офісу, але на початку грудня на тлі появи нового варіанту коронавірусу «Омікрон» компанія відклала це рішення на невизначений термін.