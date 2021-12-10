СБУ розсекретила документи про радянські репресії у Криму

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Служба безпеки України відкрила онлайн-доступ до архівних документів радянських репресивних органів у Криму.

Про це пише пресслужба СБУ.

«Оприлюднені матеріали мають важливе значення в умовах гібридної війни з Росією і тимчасової закритості Кримських архівів. Нині вкрай важливо знайомити широкий загал з історичною правдою. Зокрема про ініційовані з Москви масштабні репресії, що чинилися комуністичним тоталітарним режимом на Кримському півострові», — зауважили представники галузевого державного архіву СБУ на презентації ініціативи.

З документами можна ознайомитися на офіційному сайті Укрдержархіву у спеціальній рубриці «Документи Криму». Серед документів, які відтепер можна буде переглянути онлайн:

акти про виконання смертних вироків органів ВНК – ОДПУ за 1920–1922 та 1928–1934 рр. та судових органів на території Криму за 1920–1941 рр.;

– за 1920–1922 та 1928–1934 рр. та судових органів на території Криму за 1920–1941 рр.; протоколи засідань Кримських колегій Всеросійської надзвичайної комісії та президії Державного політичного управління у містах Сімферополь, Севастополь та Феодосія за 1921–1922 рр.;

частину протоколів засідань трійки управління НКВС Кримської автономної республіки за 1937 рік.

Ці документи місять відомості про репресованих та фотографії до них. Зі 106 архівних справ, які висвітлюють репресивну діяльність радянських органів державної безпеки у Криму, оприлюднено електронні копії 30 справ.

Упродовж наступного року Архів СБУ планує продовжити поповнення тематичної колекції, зокрема протоколами засідань трійки УНКВС Кримської АРСР та актами про виконання смертних вироків за рішеннями цього позасудового органу на території Кримської АРСР за 1937–1938 роки.