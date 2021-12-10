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СБУ розсекретила документи про радянські репресії у Криму

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Служба безпеки України відкрила онлайн-доступ до архівних документів радянських репресивних органів у Криму.

Про це пише пресслужба СБУ.

«Оприлюднені матеріали мають важливе значення в умовах гібридної війни з Росією і тимчасової закритості Кримських архівів. Нині вкрай важливо знайомити широкий загал з історичною правдою. Зокрема про ініційовані з Москви масштабні репресії, що чинилися комуністичним тоталітарним режимом на Кримському півострові», — зауважили представники галузевого державного архіву СБУ на презентації ініціативи.

З документами можна ознайомитися на офіційному сайті Укрдержархіву у спеціальній рубриці «Документи Криму». Серед документів, які відтепер можна буде переглянути онлайн:

Ці документи місять відомості про репресованих та фотографії до них. Зі 106 архівних справ, які висвітлюють репресивну діяльність радянських органів державної безпеки у Криму, оприлюднено електронні копії 30 справ.

Упродовж наступного року Архів СБУ планує продовжити поповнення тематичної колекції, зокрема протоколами засідань трійки УНКВС Кримської АРСР та актами про виконання смертних вироків за рішеннями цього позасудового органу на території Кримської АРСР за 1937–1938 роки.