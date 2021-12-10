Найкращим кіберспортсменом року став українець — гравець у Counter-Strike

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Український гравець у Counter-Strike: Global Offensive Олександр Костилєв став найкращим кіберспортсменом року. Він представляє українську організацію Natus Vincere.

Переможців у різних номінацій оголосили на церемонії The Game Awards 2021.

Експерти в ігровій індустрії визначили переможців у 30 різних номінаціях. Вони стосувалися кращих ігор у різних жанрах, а також було кілька номінацій у сфері кіберспорту.

Загалом кращою грою експерти визнали It Takes Two. Ця гра передбачає кооперацію двох гравців для спільного проходження низки різних рівнів та мініігор.

Що стосується кіберспорту, то Костилєв став найкращим кіберспортсменом року, а склад української організації Natus Vincere у CS:GO — найкращою командою року. Найкращою грою у кіберспорті стала League of Legends, а найкращим кіберспортивним заходом — Чемпіонат світу з League of Legends.

Олександр Костилєв народився в Києві в 1997 році. Професійним кіберспортсменом став у 2013 році. Погравши кілька років у різних організаціях на пострадянському просторі, а також в американській Liquid, у 2016 році він опинився у складі Natus Vincere, за яку виступає і досі. Сам Костилєв неодноразово визнався найкращим гравцем різних турнірів з CS:GO та найкращим гравцем року саме в цій дисципліні. Але в 2021 року команда Natus Vincere вперше перемогла на Major — аналог чемпіонату світу у CS:GO, а Костилєв знову отримав нагороду кращого гравця турніру.