«Схеми»: На заводі олігарха Коломойського облаштували майнінгову ферму. Там добувають криптовалюту за дешеву електрику

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На Запорізькому заводі феросплавів, який належить до власності Ігоря Коломойського, облаштували майнінгову ферму. Завод отримує дешеву електроенергію і за неї може видобувати криптовалюту.

Про це йдеться у розслідуванні «Схем».

За даними журналістів, у 2021 році на завод із Грузії та Китаю почали завозити обладнання для видобутку криптовалюти. Загальна сума придбаного обладнання становила майже 750 мільйонів гривень.

Водночас у грудні 2020 року трейдер «Юнайтед Енерджі», який також пов’язують з Коломойським, придбав великий обсяг електроенергії за дешевою ціною у «Енергоатому». Ця електрика постачалася на низку підприємств Коломойського, зокрема і на Запорізький завод феросплавів.

Підрахунки журналістів вказують, що у разі запуску всього обладнання для майнінгу, яке було закуплено, на заводі могли видобувати близько 80 біткоїнів на місяць, що становить понад $4 мільйони.

Очільник заводу Павло Кравченко фактично підтвердив, що там облаштували майнінгову ферму, і розповів, навіщо це потрібно.

«Щоб мати можливість заробляти гроші. Мати прибуток тоді, коли в мене немає реалізації основної нашої продукції. Це як запасний варіант, тому що той період, що ми пережили, коли то один цех не працює, то інший, то ми можемо продати, то ми не можемо продати... Ми якось її [криптоферму] встановили, але ми ще не маємо можливості її запустити, тому що обладнання треба підготувати, щоб воно працювало», — пояснив він.