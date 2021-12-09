«Судно не заходило в чутливі зони». Генштаб спростував заяву ФСБ Росії про порушення Україною морських кордонів

Новини

Sergei Malgavko \ TASS via Getty Images

Генеральний штаб ООС спростував заяву Росії про те, що військовий корабель «Донбас» ВМС України йде в бік Керченської протоки, чим «створює загрозу безпеці мореплавання».

«Судно ВМС Збройних Сил України «Донбас» не заходило у чутливі зони. Корабель виконує завдання у своїх територіальних водах. На даний час «Донбас» повертається на базу», — наголосили у прес-центрі ООС.

Міністр оборони України Олексій Резніков у коментарі LB.ua заявив, що Азовське море є акваторією спільного користування України та РФ, тому українські кораблі мають право перебувати там на законних підставах.

«Чергові інформаційні вкиди з боку Росії. Дуже дивно, що російські спецслужби побачили загрозу з боку пошуково-рятувального судна — судна без зброї, в той час як кораблі ФСБ постійно перебувають на відстані 2 кілометрів від Маріуполя та Бердянська. Російські кораблі озброєні гарматами 30 мм. Узагалі, Азовське море — це акваторія спільного користування, ми там перебуваємо на законних підставах. Те, що вони подають відстань у 18 миль (40 км) як небезпеку для них, говорить лише про чергові маніпуляції», — повідомив Резніков.