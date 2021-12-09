ФСБ Росії заявила, що український корабель йде в бік Керченської протоки. Міноборони назвало це інформаційним вкидом

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Федеральна служба безпеки Російської Федерації заявила, що військовий корабель «Донбас» ВМС України йде в бік Керченської протоки, чим «створює загрозу безпеці мореплавання».

«Уранці 9 грудня корабель знявся з рейду порту Маріуполь і вирушив у напрямку Керчі, заявок на проходження протоки від української сторони не було. Удень корабель берегової охорони РФ попередив про необхідність дотримання законів, але отримав відповідь, що слідувати через Керченську протоку корабель не планує», — йдеться в заяві ФСБ.

Там додають, що «наразі корабель перебуває на відстані 18 морських миль від Керченської протоки, а вимоги змінити курс ігнорує».

Зазначимо, що російські медіа почали активно публікувати інформацію про цей начебто інцидент саме під час початку телефонної розмови Володимира Зеленського та Джо Байдена.

Речник ВМС України Олег Чалик зі свого боку заявив, що корабель «Донбас» перебуває у підпорядкування Операції обʼєднаних сил.

Оновлено. Міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував інформацію про рух українського корабля до Керченської протоки. Він заявив, що Азовське море є акваторією спільного користування України та РФ, тому українські кораблі мають право перебувати там на законних підставах.

«Чергові інформаційні вкиди з боку Росії. Дуже дивно, що російські спецслужби побачили загрозу з боку пошуково-рятувального судна — судна без зброї, в той час як кораблі ФСБ постійно перебувають на відстані 2 кілометрів від Маріуполя та Бердянська. Російські кораблі озброєні гарматами 30 мм. Узагалі, Азовське море — це акваторія спільного користування, ми там перебуваємо на законних підставах. Те, що вони подають відстань у 18 миль (40 км) як небезпеку для них, говорить лише про чергові маніпуляції», — повідомив Резніков у коментарі LB.ua.