Зеленський повернув до Ради законопроєкт про адміністративну процедуру
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Facebook / Офіс президента
Президент України Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради законопроєкт «Про адміністративну процедуру» (№ 3475) зі своїми пропозиціями.
Про це повідомили у пресслужбі Офісу глави держави.
Як зазначається, Зеленський звернув увагу на необхідність уніфікації процедур розгляду й вирішення адміністративних справ відповідно до Конституції.
Водночас президент наголосив на необхідності врегулювати адміністративну процедуру з дотриманням належного балансу інтересів людини, суспільства та обовʼязків держави.
На думку Зеленського, з-під дії цього закону потрібно вивести відносини, що виникають під час застосування законодавства про національну безпеку й оборону, громадянство, надання притулку в Україні.
Окрім цього, президент закликав запровадити «максимально виважений механізм набрання чинності цим законом.
Наразі пропозиції президента розглядають профільні комітети Ради.
- Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроєкт 16 листопада, очільник парламенту Руслан Стефанчук підписав цей закон 22 листопада.
- Ухвалення закону має наблизити Україну до стандартів Євросоюзу та покращити якість комунікації держави з громадянами, зокрема скасувати бюрократію та дати людям можливість брати участь у розглядах справ, які їх стосуються.