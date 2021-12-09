У WhatsApp у тестовому режимі запустили криптовалютні перекази (поки у США)
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Розробники месенджера WhatsApp (належить Meta) запустили пілотний проєкт швидкої транзакції криптовалюти. В рамках тестування вузьке коло осіб у США перевіряє простий переказ криптовалюти через повідомлення.
Про це пише The Verge.
Щоб переслати токени, потрібно буде натиснути на «плюс» і обрати «оплата» в меню. Нововведення обіцяє бути «швидким та безпечним».
Нова функція реалізується завдяки інтеграції електронного гаманця Novi. Голова компанії Novi Стефан Казріель заявив, що інтеграція гаманця ніяк не вплине на наскрізне шифрування особистих повідомлень у WhatsApp.
- Наприкінці жовтня 2021 року стало відомо, що Meta запустила тестування власного електронного гаманця Novi. Сенатори США закликали припинити розвиток проєкту.
- У грудні Meta скасувала заборону на рекламу криптовалют у Facebook та Instagram.