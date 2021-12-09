В Україні винесли перший тюремний вирок за підробку COVID-документів. Чоловік отримав 2 роки

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Суд Кривого Рогу засудив до 2 років та одного місяця позбавлення волі 42-річного місцевого жителя за підробку і продаж COVID-сертифікатів.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Слідство встановило, що чоловік на початку листопада купив у «малознайомого» печатки лікаря та однієї з лікарень, а також флешку з бланками міжнародного свідоцтва про вакцинацію.

Надалі він друкував бланки на принтері, вносив у них неправдиву інформацію та проставляв печатки. Готові бланки чоловік продавав через сайт по 1 200 гривень за кожен.

Суд визнав чоловіка винним у підробці документів (ч. 1 ст. 358 КК). У МОЗ України зазначили, що це перший подібний тюремний термін.