У Мінреінтеграції хочуть підняти стипендії для студентів з окупованих територій до 6,5 тисячі гривень
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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National Bank Of Ukraine / Flickr
Міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук запропонувала уряду підвищити стипендії для студентів, які приїжджають з окупованого Донбасу та Криму. Вона хоче, щоб ті отримували по 6,5 тисячі гривень.
Про це Верещук заявила в ефірі радіо «Крим.Реалії».
«Ми запропонували, і я сподіваюся, мене підтримають колеги з уряду, і я навіть не сумніваюся, що мене підтримають і премʼєр, і президент, збільшити стипендію. Вона має бути підвищена. Усім студентам, які приїхали з окупованих територій до 6,5 тисячі. Тобто вдвічі буде збільшена стипендія», — пояснила вона.
За її словами, останнім часом зменшується кількість абітурієнтів, які вступають до українських університетів з окупованих територій.
- 1 вересня Кабінет міністрів ухвалив рішення підвищити в Україні стипендії студентам закладів вищої та передвищої освіти, а також професійної освіти. Наразі стипендія для студентів закладів вищої освіти ІІІ—ІV рівнів акредитації становить 1 300 гривень, відповідно, вона зросте приблизно до 2 тисяч гривень. Стипендія ж у закладах профтехосвіти становить 490 гривень, вона може зрости до 1 225 гривень.