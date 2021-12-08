В Індії розбився гелікоптер із начальником штабу оборони країни. Загинули 13 людей
- Автор:
- Костя Андрейковець
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В індійському штаті Тамілнад розбився військовий гелікоптер Мі-17В-5, в якому знаходилися начальник штабу оборони Збройних сил Індії генерал Біпін Рават і його дружина, а також 11 військовослужбовців. Вижити вдалося лише одній людині.
Про це повідомляє пресслужба Військово-повітряних сил Індії та міністр оборони Раджнатх Сінгх.
До аварії Рават був у військовій академії Веллінгтону, в якій сам колись навчався. Там відбулася церемонія випуску курсантів. Після неї Рават попрямував до штабу.
Як повідомляє Times of India, вертоліт розбився у лісі. За попередніми даними, причиною катастрофи стала погана видимість, спричинена туманом.
У катастрофі вижив лише капітан Варун Сінгх — один із керівників військової академії Веллінгтону. Він був доставлений до лікарні з численними травмами.
- Генерал Біпін Рават, який обіймав посаду начальника штабу сухопутних військ, став першим в історії Індії начальником штабу оборони. Його посада була заснована у 2019 році. Рават координував дії всіх видів військ — сухопутних, Військово-повітряних та Військово-морських сил.