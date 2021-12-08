Частину України накриє крижаний дощ. Очікуються морози та поривчастий вітер

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Сьогодні, 8 грудня, більшу частину України накриє сніг та дощ, місцями крижаний. Циклон з Балкан приніс сильний поривчастий вітер і морози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході країни сонячна погода буде лише у Закарпатській області із температурою повітря до +2 °С. В інших західних областях сніг і дощ з денною температурою у -4 °С. Очікується ожеледиця.

На півночі країни дощ зі снігом йтиме весь день, але до вечора він послабшає. У Київській та Чернігівській областях очікується крижаний дощ та мінусова температура — до -2 °С. На Сумщині місцями туман.

У центрі та на південному сході України весь день йтиме дощ. Туман очікується у Харківській області. Сонячно буде лише у частинах Луганської та Донецької областей. У зазначених регіонах температура плюсова — від +3 °С до +9 °С. На півдні до +12 °С.