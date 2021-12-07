Комета Леонарда вперше та востаннє наблизиться до Землі 12 грудня. Її можна буде побачити через бінокль

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NASA

Орієнтовно 12 грудня повз Землю єдиний раз пролетить комета Леонарда (C/2021 A1), яку виявили у січні 2021 року. Вона не становитиме загрози для нашої планети, оскільки летітиме на відстані 34 млн км.

За даними CNN, 18 грудня комета пролетить повз Венеру, а вже 3 січня 2022 року наблизиться до Сонця, після чого і зовсім зникне з поля зору.

Науковці припускають, що комету можна буде побачити неозброєним оком або через бінокль — вона виднітиметься поруч із яскравою зіркою під назвою Арктур у сузірʼї Волопаса.

Фахівці пояснюють, що усі комети, які по суті є кулями з льоду, під час наближення до Сонця починають втрачати частину своєї речовини, яка створює оболонку або кому комети. Саме пил і газ, які струмують позаду комети, створюють дуже довгі хвости. Через це більшість комет можна побачити лише тоді, коли вони летять через внутрішню частину Сонячної системи.