В Україні зареєстрували таблетки проти туберкульозу «Претоманід». Вони допоможуть тяжкохворим

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Міністерство охорони здоровʼя зареєструвало новий препарат від туберкульозу «Претоманід».

У відомстві заявили, що таблетки допоможуть врятувати життя тисячі тяжкохворих українців.

«Медпрепарат подарує надію тим пацієнтам, які мали низькі шанси на одужання саме через недієвість вже існуючих препаратів проти важких форм туберкульозу», — зазначили в МОЗ.

Препарат дозволить скоротити кількість сильнодіючих ліків до 3 прийомів із коротким терміном і значно знизить смертність від стійкого туберкульозу.

Препарат вже внесли до номенклатурного переліку ліків для закупівлі. Наразі проводять необхідні процедури для його придбання.