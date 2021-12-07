«Талібан» просить місце в ООН. Генасамблея рішення відклала
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- Костя Андрейковець
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Getty / Anadolu Agency / Contributor
Ісламський радикальний рух «Талібан», який захопив владу в Афганістані, просить Генеральну Асамблею ООН дати місце в організації.
Про це у Twitter заявив заступник офіційного представника талібів Інамулла Самангані.
За його словами, таліби зараз єдині, хто представляє уряд і народ Афганістану, тому місце в ООН, за словами Самангані, закріплене за «Талібаном» по праву. Він закликав ООН переглянути свій підхід.
Напередодні Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка відкладає рішення про те, хто представлятиме в організації Афганістан та Мʼянму, в якій владу утримує військова хунта. Таким чином, нинішні посли цих країн залишаться на своїх місцях, незважаючи на зміну влади.
- Днями у Кабулі перебувала спецпредставниця генерального секретаря ООН з Афганістану, голова Місії ООН в Афганістані Дебора Лайонс. Там вона зустрічалася з заступником міністра закордонних справ «Талібану». За підсумками зустрічі стало відомо, що ООН планує розширити свої операції в країні.
- Деякі члени ООН виступають за діалог із талібами.