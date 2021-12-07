У Китаї та МОК відреагували на дипломатичний бойкот США Олімпіади-2022

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У Китаї та Міжнародному олімпійському комітеті прокоментували дипломатичний бойкот США Олімпіади 2022 року у Пекіні. Китайці вважають це провокацією, а у МОК підкреслили, що присутність дипломатів не є обов’язковою.

Про це повідомляється на сайті посольства Китаю у США.

«Зимові Олімпійські ігри — це не сцена для політичного позування та маніпуляцій. Американські політики продовжують розкручувати «дипломатичний бойкот», попри те що навіть не запрошені на Ігри. Це прийняття бажаного за дійсне і дії, спрямовані на політичне маніпулювання. Це… кричуща політична провокація та серйозна образа для 1,4 мільярда китайського народу», — зазначив речник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь.

За його словами, Олімпійські та Паралімпійські ігри — це, насамперед, зустріч спортсменів, і тому вони повинні бути у центрі уваги. Там також пообіцяли контрзаходи, якщо Штати не змінять свою позицію.

У МОК підкреслили, що присутність урядовців та дипломатів на Олімпіаді — це політичне рішення кожної країни і воно не є обов’язковим. Тому МОК поважає це право і зберігає політичний нейтралітет.