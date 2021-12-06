На Донбасі загинув військовий зі Львівської області — Руслан Ниров
- Автор:
- Софія Телішевська
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Максим Козицький / Facebook
У зоні проведення Операції обʼєднаних сил 5 грудня загинув український військовий — 35-річний Руслан Ниров родом із села Семенівка Львівської області.
Про це повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.
За словами чиновника, військовий служив у 128 окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді. Тіло загиблого привезуть додому в середу, 8 грудня.
Що саме стало причиною смерті бійця — невідомо. У нього залишилася вагітна дружина, мама і дві сестри.
- 3 грудня Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляло, що на Донбасі бойовики російських угруповань «ДНР» та «ЛНР» привели свої війська у найвищий ступінь бойової готовності.