Рейтингове агентство Fitch не вірить у розвʼязання Росією повномасштабної війни. Пентагон обіцяє допомогти Україні в разі ескалації

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French Embassy in the U.S. / Flickr

Аналітики рейтингового агентства Fitch Ratings у своєму базовому прогнозі не розглядає варіант переростання ескалації на кордоні Росії та України у війну.

«Стратегічна калькуляція вторгнення залишається незрозумілою, і наш базовий сценарій, як і раніше, не розглядає ескалацію ситуації у повномасштабну війну з Україною», — йдеться в релізі.

Вони наголосили, що з огляду на останні переговори найвищого рівня концентрація російських військ на кордоні з Україною «збільшує геополітичні та санкційні ризики».

Водночас США запевняють, що й надалі робитимуть усе можливе, аби допомогти Україні захистити свою територію від російської агресії.

«Ми збираємося й надалі робити все можливе, щоб допомогти Україні захистити свою суверенну територію», — сказав голова Пентагону Ллойд Остін під час безпекового форуму.