Білий дім сподівається, що Росія обере шлях дипломатії, а не агресії проти України

Новини

УНІАН

Державний секретар США Ентоні Блінкен сподівається, що у відносинах з Україною Росія обере дипломатичний шлях, а не конфронтацію та агресію.

Таку заяву від імені Білого дому він зробив під час інтервʼю на віртуальній глобальній конференції Reuters NEXT.

За словами Блінкена, під час самітів НАТО й ОБСЄ він докладно обговорив ситуацію з найближчими союзниками та партнерами і побачив «почуття загального занепокоєння та рішучість відповісти Росії за можливу агресію».

«Ми мали довгу розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим про це. І я дуже, дуже сподіваюся, що Росія нас дуже чітко почула, врахує це й обере дипломатичний шлях, а не шлях конфронтації та агресії», — наголосив держсекретар і висловив сподівання зрушити з місця Нормандський саміт.

Нагадаємо, Білий дім підтвердив, що 7 грудня між президентом США Джо Байденом і президентом РФ Володимиром Путіним відбудеться захищений відеодзвінок. За словами речниці Джен Псакі, під час переговорів американський лідер «підкреслить занепокоєння США військовою діяльністю Росії на кордоні з Україною та підтвердить підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України». Раніше про дату переговорів оголосив і Кремль.