Президент Франції: Країни ЄС планують відкрити спільну дипмісію в Афганістані

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Кілька європейських країн, зокрема Франція, працюють над відкриттям спільної дипломатичної місії в Афганістані, яка дасть змогу їхнім послам повернутися до країни.

Про це сказав французький президент Емманюель Макрон під час візиту до Катару, пише Reuters.

За його словами, цей крок не свідчитиме про політичне визнання руху «Талібан».

«Ми думаємо про організацію спільного представництва, що дозволить поновити присутність наших послів в Афганістані», — сказав Макрон.

Нещодавно Франція евакуювала з Афганістану 329 осіб, більшість з яких — афганці. Ця операція відбулася за сприяння Катару, який здійснює посередницькі функції між західними державами та радикальним ісламістським рухом «Талібан».

ЄС офіційно не визнає сформований «Талібаном» уряд, але шукає обхідні шляхи комунікації з талібами.