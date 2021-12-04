В Індонезії на острові Ява вивергається вулкан. Шлейф попелу заслонив небо у двох районах

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На індонезійському острові Ява сталося друге за місяць виверження вулкана. Попіл накрив навколишні села, тому влада евакуювала місцевих, які живуть поблизу гори Семеру.

Про це повідомляє ВВС.

На кадрах тамтешньої преси видно, як жителі індонезійського острова рятуються втечею від величезного шлейфу попелу. Наразі вулканічний попіл затулив сонце в двох місцевих районах.

Контролюючий орган попередив авіакомпанії про стовп попелу, який піднімається на висоту 15 км, а Консультативний центр вивчення вулканічного попелу (VAAC) в Дарвіні (Австралія) інформує, що хмара попелу, ймовірно, відділилася від верхівки вулкана і дрейфує на південний захід.

Гора Семеру входить до переліку майже 130 діючих вулканів Індонезії.