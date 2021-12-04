У Карпатах можливе сходження лавини. Рятувальники оголосили 3 рівень небезпеки і розгорнули пункти обігріву

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У Державній службі Україні з надзвичайних ситуацій повідомили, що у вихідні, 4 та 5 грудня, в Карпатах зберігатиметься небезпека сходження лавин. Наразі позначка небезпеки сягає третього рівня з пʼяти можливих.

Там пояснюють, що наразі через територію України з північного заходу на південний схід рухається холодний атмосферний фронт, який спричиняє на своєму шляху опади різної фази та зниження температури.

Через морози та снігопади прикарпатські рятувальники розгорнули мобільні пункти обігріву на карпатських перевалах.

Зокрема, такі пункти обігріву рятувальники розгорнули на Яблуницькому перевалі Надвірнянського району, Буковецькому перевалі Косівського району, Кривопільському перевалі Верховинського району та Вишківському перевалі Калуського району.

За даними ДСНС, крім теплих наметів, де усі, хто цього потребує, можуть зігрітися та випити гарячого чаю, відпочити та підзарядити мобільні телефони, ці пункти обігріву мають у своєму розпорядженні автомобільну техніку підвищеної прохідності, щоб надати допомогу водіям у разі необхідності.