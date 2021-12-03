HBO випустив трейлер серіалу «Миротворець». Це спін-оф фільму «Загін самогубців»
- Автор:
- Софія Телішевська
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Стримінговий сервіс HBO Max оприлюднив трейлер комедійного серіалу «Миротворець».
Перший сезон серіалу міститиме вісім епізодів, а його премʼєра запланована на січень 2022 року.
В серіалі розповідається історія персонажа коміксів Крістофера Сміта, якого звуть Миротворцем. Він відрізняється бажанням здобувати мир будь-якою ціною, не дивлячись на жодні перепони.
В описі трейлері написане гасло «Дайте світові грьобаний шанс».
У ролях серіалу знімалися Джон Сіна, Стів Ейджі, Даніель Брукс, Роберт Патрік, Дженніфер Холланд та інші. Режисером виступив Джеймс Ганн.
- 2 листопада компанія Warner Bros. висунула на премію «Оскар» низку своїх нових фільмів. Зокрема, серед претендентів на нагороду «Загін самогубців», «Матриця: Воскресіння», «Дюна».