HBO випустив трейлер серіалу «Миротворець». Це спін-оф фільму «Загін самогубців»

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Стримінговий сервіс HBO Max оприлюднив трейлер комедійного серіалу «Миротворець».

Перший сезон серіалу міститиме вісім епізодів, а його премʼєра запланована на січень 2022 року.

В серіалі розповідається історія персонажа коміксів Крістофера Сміта, якого звуть Миротворцем. Він відрізняється бажанням здобувати мир будь-якою ціною, не дивлячись на жодні перепони.

В описі трейлері написане гасло «Дайте світові грьобаний шанс».

У ролях серіалу знімалися Джон Сіна, Стів Ейджі, Даніель Брукс, Роберт Патрік, Дженніфер Холланд та інші. Режисером виступив Джеймс Ганн.