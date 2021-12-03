Київ назвав тематику цьогорічної різдвяної локації на Софійській площі. Ялинку засвітять 19 грудня

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Пресслужба КМДА

У Києві цьогорічна тема головної святкової локації країни на Софійській площі буде присвячена Різдвяній диво-ночі, коли народився Ісус Христос.

Про це Київська міська державна адміністрація повідомила 3 грудня.

Головну ялинку України на Софійській площі засвітять 19 грудня, вона буде висотою 31 метр і прикрашена 10-кілометровою гірляндою у вигляді великого купола. Основу дерева оздоблять у вигляді традиційного вертепу. Навколо ялинки будуть фігури Ісуса, Матері Божої, святого Йосипа, пастухів, царів, янголів та колядників. Планується, що цей вертеп буде найбільшим у Європі. Новорічне дерево прикрашатимуть 10 тисяч прикрас червоного та золотого кольорів. Довкола ялинки розташують фотозони, дитячі забавки, майстерню, музей новорічних прикрас, сцену, де будуть виступи та конкурси.

На Софійській площі та на Володимирському проїзді до 16 січня працюватиме новорічно-різдвяне містечко. Також святкові локації облаштують у Центральному парку культури і відпочинку Києва (Маріїнський парк, естрада Міського саду). Навколо пам’ятника Богданові Хмельницькому розташують ковзанку, також на Софіївській площі буде тепла арт-зона для відпочинку. На Володимирському проїзді працюватимуть ярмарок та зона фудкорту.