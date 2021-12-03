Зорепад Гемініди: українці вночі 14 грудня зможуть побачити метеорний потік

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ESA / Hubble & NASA

У ніч проти 14 грудня українці зможуть спостерігати пік метеорного потоку Гемініди.

Про це повідомили у Національній академії наук України.

«На 14 грудня 2021 року припаде пік метеорного потоку Гемініди, радіант якого розміщується неподалік зорі Кастор, що в сузір’ї Близнюків. Найкраще спостерігати це явище приблизно о 03:00, коли Місяць уже зайде за обрій», — розповів виконувач обов’язків завідувача лабораторії методологічного та інформаційного забезпечення освіти і науки астрономічної Головної астрономічної обсерваторії НАН України Іван Крячко.

За прогнозами науковців, упродовж години вилітатиме близько 100 метеорів.

Зазначимо, період видимості метеорного потоку триває з 4 грудня до 17 грудня, дата максимальної активності — 13 грудня.