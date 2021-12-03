Meduza: Затриманими ФСБ «агентами» спецслужб України виявилися торговець кавою і сімʼя з Тернопільської області

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Журналісти видання Meduza встановили особи трьох затриманих українців, яких ФСБ Росії представила «агентами» Служби безпеки України та Головного управління розвідки. Затриманими виявились торговець кави з Києва і батько із сином із тернопільського села Перепільники.

Про це йдеться у матеріалі Meduza.

Журналісти поговорили з матірʼю затриманого «агента Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МО) України» Олександра Цілика. Жінка розповіла, що її син працював у кавʼярнях та барах, на що вказує і його Instagram, а також професійно займався продажем кави.

За її словами, Цілик поїхав до Росії у жовтні у справах, повʼязаних із чаєм та кавою. Після цього він перестав виходити на звʼязок. Інформацію про сина жінка отримала у листопаді від посольства України — їй сказали, що Цілика затримано. При цьому консул не був повідомлений про затримання українця російською стороною.

На камеру ФСБ Цілик розповідає, що приїхав до РФ «підірвати дві бомби» і пройшов навчання в ГУР по роботі зі схованками та спецзвʼязком. На відеозаписі видно, що Цілик читає текст, а його мати впевнена, що з її сина вибили свідчення.

Двоє інших затриманих — Зіновій та Ігор Ковалі — батько та син.

У ФСБ стверджують, що вони приїхали до Росії фотографувати за завданням СБУ автомобільні мости, залізничні мости, теплоелектростанцію.

При цьому вербування чоловіків було напрочуд швидким і вкрай неправдоподібним. 22-річного Ігоря Коваля нібито завербували 6 жовтня у Тернополі на зустрічі з полковником СБУ, і той одразу погодився, взявши собі псевдонім «Торік». Вдома, за дивними збігом обставин, батько Ігоря запитав у нього, як пройшло вербування і зізнався йому, що також є агентом СБУ під псевдонімом «Бик». До їхньої розмови підключилася і мати Ігоря — Ірина. Вона також зізналася у співпраці з СБУ (псевдонім «Школа»), будучи шкільною вчителькою.

Зіновій та Ігор вирушили до Росії через тиждень після вербування останнього, де й були затримані з арсеналом зброї в автомобілі.

Реакція СБУ

Служба безпеки України заявила, що затримані українці не є її агентами. Заяви ФСБ вважають спробою дискредитувати українську спецслужбу на тлі репутаційних втрат для ФСБ через успішну роботу СБУ щодо викриття російських агентів.