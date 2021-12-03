Сину Муаммара Каддафі дозволили взяти участь у президентських виборах в Лівії

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Twitter / هەڤاڵ مەحمود

Суд Лівії ухвалив, що син диктатора Муаммара Каддафі Саїф аль-Іслам може балотуватися у президенти на найближчих виборах.

Про це повідомив його адвокат, передає Reuters.

Як зазначається, остаточний список кандидатів на виборах досі не опублікований через хаотичний процес апеляцій. Виборча комісія вже відсторонила 25 із 98 зареєстрованих для участі у виборах президента.

Участь сина Каддафі у виборах викликає суперечності в лівійців, адже багато з них вважають неприйнятною присутність Саїфа аль-Іслама у бюлетенях після кривавої боротьби за звільнення країни від його батька.

Окремо агентство повідомляє, що розгляд апеляції Каддафі було відкладено на кілька днів, оскільки бойовики заблокували вхід до суду. До того ж у четвер, 2 грудня, озброєні люди штурмували пʼять виборчих дільниць на заході Лівії та вкрали виборчі бюлетені. Ці інциденти можуть віщувати серйозні заворушення під час президентських виборів.