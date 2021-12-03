Сину Муаммара Каддафі дозволили взяти участь у президентських виборах в Лівії
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Twitter / هەڤاڵ مەحمود
Суд Лівії ухвалив, що син диктатора Муаммара Каддафі Саїф аль-Іслам може балотуватися у президенти на найближчих виборах.
Про це повідомив його адвокат, передає Reuters.
Як зазначається, остаточний список кандидатів на виборах досі не опублікований через хаотичний процес апеляцій. Виборча комісія вже відсторонила 25 із 98 зареєстрованих для участі у виборах президента.
Участь сина Каддафі у виборах викликає суперечності в лівійців, адже багато з них вважають неприйнятною присутність Саїфа аль-Іслама у бюлетенях після кривавої боротьби за звільнення країни від його батька.
Окремо агентство повідомляє, що розгляд апеляції Каддафі було відкладено на кілька днів, оскільки бойовики заблокували вхід до суду. До того ж у четвер, 2 грудня, озброєні люди штурмували пʼять виборчих дільниць на заході Лівії та вкрали виборчі бюлетені. Ці інциденти можуть віщувати серйозні заворушення під час президентських виборів.
- Вибори президента Лівії заплановані на 24 грудня 2021 року.
- 14 листопада другий син поваленого лівійського лідера Муаммара Каддафі, 49-річний Саїф аль Іслам зареєструвався як кандидат у президенти.
- Наприкінці листопада реєстрацію сина Каддафі скасували через його судимість. У 2015 році його засудили до смертної кари за насильство щодо протестувальників у 2011 році, коли лівійці повалили режим Муаммара Каддафі та вбили диктатора. Однак це рішення суду досі заперечується, а з в’язниці його відпустили в 2017 році. Ще однією підставою для зняття з виборів Саїфа аль-Іслама Каддафі було те, що його розшукує Міжнародний кримінальний суд через підозру у злочинах проти людяності.