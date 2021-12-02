«Схеми» та ЦПК: На Бурштинській ТЕС олігарха Ахметова через аварію в Дністер потрапив мишʼяк

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Журналісти повідомляють, що на початку листопада цього року в Івано-Франківській області на Бурштинській тепловій електростанції сталася масштабна аварія, через яку в річку Дністер та в довкілля могла потрапити небезпечна кількість мишʼяку.

Як йдеться у розслідуванні програми «Схеми» та громадської організації «Центр протидії корупції», компанія «ДТЕК Енерго», яка належить олігарху Рінату Ахметову, спробувала приховати масштаби аварії, а Державну екологічну інспекцію на перевірку не пустила.

Коли стало відомо про аварію, у ДТЕК заявили про пошкодження колектора з водою та запевнили, що шкоди для навколишнього середовища немає. Журналістам вдалося зняти місце аварії з дрону та отримати висновки експерта, які говорять про розрив золошлакопроводу з небезпечними речовинами та їх розлив на площу до 10 гектарів. При цьому на відео чітко видно місце витоку речовин у водосховищі, зʼєднане з притоком Дністра.

Один із колишніх працівників ТЕС підтвердив журналістам, що на відео саме наслідки розриву золошлакопроводу.

Держінспекцію на місце аварії не пустили, але незалежна хімічна експертиза, якій журналісти передали проби, виявила у рідинах з місця затоплення територій перевищення допустимої норми мишʼяку. Журналісти встановили, що його відкачували у водосховище.

У пресслужбі ДТЕК журналістам повідомили, що розриву золошлакопроводу під час аварії в ніч на 3 листопада не було. Забруднення відходами також заперечують.