Україна підписала угоду про пряме авіасполучення з Ісландією

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Між Україною та Ісландією зʼявиться пряме повітряне авіасполучення. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підписав відповідну угоду з головою МЗС Ісландії Тордіс Колбрун Рейкдал Гилфадоттір.

Про це повідомляє МЗС України.

«Угода не лише дозволить з’єднати Україну та Ісландію прямими регулярними авіарейсами. Вона створить нові можливості для подорожей українців і додатково відкриє нашу країну світові. Крім того, регулярне авіасполучення сприятиме розвитку туризму та бізнесу», — заявив Кулеба.

Угода визначає порядок регулювання міжнародних польотів між двома країнами, встановлює умови для надання дозволу (авіакомпаніям) на регулярні польоти тощоо.

Наразі всі рейси з України до Ісландії виконуються з пересадками.