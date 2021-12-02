Україна підписала угоду про пряме авіасполучення з Ісландією
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Між Україною та Ісландією зʼявиться пряме повітряне авіасполучення. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підписав відповідну угоду з головою МЗС Ісландії Тордіс Колбрун Рейкдал Гилфадоттір.
Про це повідомляє МЗС України.
«Угода не лише дозволить з’єднати Україну та Ісландію прямими регулярними авіарейсами. Вона створить нові можливості для подорожей українців і додатково відкриє нашу країну світові. Крім того, регулярне авіасполучення сприятиме розвитку туризму та бізнесу», — заявив Кулеба.
Угода визначає порядок регулювання міжнародних польотів між двома країнами, встановлює умови для надання дозволу (авіакомпаніям) на регулярні польоти тощоо.
Наразі всі рейси з України до Ісландії виконуються з пересадками.