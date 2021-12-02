В Україні запустили роботу центру з моніторингу порушень прав людини на Донбасі

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Державна прикордонна служба України

Кабінет міністрів дав старт роботі Українського національного центру розвитку миру, який моніторитиме порушення прав людини на територіях окупованого Донбасу.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

На засіданні 2 грудня уряд затвердив порядок використання коштів для створення реєстрів і систем моніторингу. Це дозволить центру розпочати діяльність і збирати докази порушень для складання позовів, зокрема міжнародних.

По суті, центр збиратиме доказову базу щодо російської агресії.