В Україні запустили роботу центру з моніторингу порушень прав людини на Донбасі
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Державна прикордонна служба України
Кабінет міністрів дав старт роботі Українського національного центру розвитку миру, який моніторитиме порушення прав людини на територіях окупованого Донбасу.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
На засіданні 2 грудня уряд затвердив порядок використання коштів для створення реєстрів і систем моніторингу. Це дозволить центру розпочати діяльність і збирати докази порушень для складання позовів, зокрема міжнародних.
По суті, центр збиратиме доказову базу щодо російської агресії.