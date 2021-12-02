Meta скасувала заборону на рекламу криптовалют у Facebook та Instagram

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Tim Bennett / Unsplash

Корпорація Meta вирішила відмовитись від політики, яка передбачала заборону на розміщення реклами для більшості криптовалютних компаній.

За даними CNBC, Meta пішла на цей крок після невдалої спроби запустити власну криптовалюту, яку можна було б використати для оплати покупок в інтернеті через продукти соцмережі компанії.

«Ми робимо це, тому що криптовалютний ландшафт останніми роками продовжував дозрівати і стабілізуватися, а також побільшало урядових постанов, які встановлюють чіткіші правила для цієї галузі», — заявила компанія.

Рекламодавцям, як і раніше, потрібен письмовий дозвіл на розміщення реклами для обміну криптовалюти та роботи з інструментами для майнінгу та гаманцями.

Зауважимо, що компанія скасувала цю заборону через день після звільнення голови криптопідрозділу Meta Девіда Маркуса. Він працював над проєктом зі створення цифрового гаманця NFT у компанії Meta Novi Financial і над платіжною системою Diem для Facebook та WhatsApp. Її запуск зіткнувся з протидією з боку держрегуляторів.