Зеленський призначив майже 30 суддів на вакантні посади. Серед них — двоє «суддів Майдану»

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Президент Володимир Зеленський призначив на вакантні посади 28 суддів у судах першої інстанції. Серед них опинилися двоє суддів, які виносили рішення проти активістів Євромайдану.

Про це йдеться в указах президента.

27 суддів були призначені до різних районних та міських судів. Один суддя отримав призначення до господарського суду Донецької області.

Водночас, аналітичний центр «Фундація DEJURE» наголошує, що двоє суддів — Петро Заруба та Андрій Ключник — засуджували активістів Євромайдану.

Заруба став новим суддею Дарницького районного суду Києва, а Ключник — суддею Святошинського районного суду Києва.

Обидва судді у 2018 році отримали негативні висновки від Громадської ради доброчесності. Ключник у 2014 році відправив за ґрати Олександра Костура за «участь у протестах», а Заруба позбавляв водійських прав учасників Автомайдану.