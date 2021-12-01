МОЗ визначив правила роботи гірськолижних курортів. У готелі та в пункти оренди спорядження — лише з COVID-сертифікатами

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Mickael Tournier / Unsplash

Міністерство охорони здоров’я визначило правила роботи українських гірськолижних курортів під час карантину.

Про це йдеться в постанові головного санітарного лікаря за 1 грудня.

У документі зазначається, що на території гірськолижних курортів надання будь-яких послуг може здійснюватися лише, якщо відвідувач покаже сертифікат про вакцинацію чи негативний тест на коронавірус або сертифікат про одужання.

У МОЗ рекомендують перевіряти ці документи під час заселення в готель, під час придбання чи оренди гірськолижного спорядження або у спеціальних пунктах перевірки.

Також там рекомендують після такої перевірки видавати відвідувачам спеціальні позначки, наприклад, наліпки на одяг чи шолом, які свідчитимуть про наявність COVID-сертифікату і дозволятимуть користуватися іншими послугами без додаткових перевірок. Єдина умова — можливість ідентифікації тих, хто отримав цю позначку.